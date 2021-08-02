Официально: Крыховяк подписал контракт с «Краснодаром» до 2024 года

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк стал игроком «Краснодара».

Как сообщает официальный сайт «быков», с 31-летним экс-игроком московского «Локомотива» подписано соглашение до конца июня 2024 года. В составе «Краснодара» Крыховяк будет выступать под номером 3.

Добавим, что в «Локомотив» хавбек перешел в 2018 году. В составе железнодорожников Гжегож провел 109 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 15 голевых передач.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Краснодар» заплатил за польского хавбека два с половиной миллиона евро евро плюс бонусы.