Карпин ушел в отставку с поста главного тренера «Ростова»

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех - и для ФК «Ростов», и для сборной России», - заявил Карпин.

Как сообщает пресс-служба команды, решение было принято после разговора наставника с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.

Напомним, что 26 июля 52-летний специалист подписал контракт с Российским футбольным союзом и официально стал главным тренером национальной команды. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

Изначально сообщалось, что до конца 2021 года Карпин продолжит совмещать работу в сборной и в «Ростове». Специалист покинул южан после двух стартовых матчей в новом сезоне РПЛ. «Ростов» потерпел поражения от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4).