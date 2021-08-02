Карпин ушел в отставку с поста главного тренера «Ростова»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова».
Как сообщает пресс-служба команды, решение было принято после разговора наставника с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.
⚡️ Валерий Карпин покидает «Ростов»— Football Club Rostov (@rostovfc) August 2, 2021
Трогательная речь Валерия Георгиевича и Арташеса Владимировича после принятия совместного решения: https://t.co/lOlFYpq6L7 pic.twitter.com/nIuAnrlQZP
«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех - и для ФК «Ростов», и для сборной России», - заявил Карпин.