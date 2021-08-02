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Карпин ушел в отставку с поста главного тренера «Ростова»
02 августа 21:08
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Ростов"

Карпин ушел в отставку с поста главного тренера «Ростова»

Специалист сосредоточится на работе в сборной России.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова».

Как сообщает пресс-служба команды, решение было принято после разговора наставника с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех - и для ФК «Ростов», и для сборной России», - заявил Карпин.

Напомним, что 26 июля 52-летний специалист подписал контракт с Российским футбольным союзом и официально стал главным тренером национальной команды. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

Изначально сообщалось, что до конца 2021 года Карпин продолжит совмещать работу в сборной и в «Ростове». Специалист покинул южан после двух стартовых матчей в новом сезоне РПЛ. «Ростов» потерпел поражения от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4).

источник: ФК «Ростов»
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