Юрий Семин: Поддерживаю решение Карпина покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал отставку наставника национальной команды Валерия Карпина из «Ростова».

«Наверное, это разумное решение Валерия. Он понимает большую значимость работы в сборной. Карпин рискует? Валерий принял решение в стрессовой ситуации. Он на протяжении всей карьеры — в качестве футболиста и тренера — всегда рисковал. Я поддерживаю решение покинуть «Ростов» и сосредоточиться на сборной» - цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, что об уходе Карпина из «Ростова» стало известно 2 августа. Специалист заявил, что решение принято в интересах клуба и сборной России.

1 сентября национальная команда проведет домашний матч отбора к ЧМ-2022 против Хорватии.