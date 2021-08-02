«Сочи» обыграл на выезде «Ахмат» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» в домашнем матче второго тура чемпионата России уступил «Сочи» со счетом 1:2.

В составе гостей отличился Марко Дуганджич (59-я минута). Еще один мяч в свои ворота отправил футболист «Ахмата» Даниил Уткин (26). Единственный гол в составе хозяев на 86-й минуте забил Габриэль Янку

Напомним, что первом туре «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1), а «Сочи» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1)

9 августа грозненский клуб сыграет в гостях с казанским «Рубином». Подопечные Владимира Федотова в тот же день примут «Урал» из Екатеринбурга.

РПЛ