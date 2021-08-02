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«Сочи» обыграл на выезде «Ахмат» в матче РПЛ
02 августа 21:59
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Ахмат"

«Сочи» обыграл на выезде «Ахмат» в матче РПЛ

У обеих команд по три очка после двух туров.

Грозненский «Ахмат» в домашнем матче второго тура чемпионата России уступил «Сочи» со счетом 1:2.

В составе гостей отличился Марко Дуганджич (59-я минута). Еще один мяч в свои ворота отправил футболист «Ахмата» Даниил Уткин (26). Единственный гол в составе хозяев на 86-й минуте забил Габриэль Янку

Напомним, что первом туре «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1), а «Сочи» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1)

9 августа грозненский клуб сыграет в гостях с казанским «Рубином». Подопечные Владимира Федотова в тот же день примут «Урал» из Екатеринбурга.

РПЛ

2-й тур

«Ахмат» - «Сочи» - 1:2 (0:1)

Голы: Янку, 86 - Уткин, 26 (автогол), Дуганджич ,59.

«Ахмат»: Шелия, Лысцов, Быстров, Богосавац, Нижич, Тимофеев, Коновалов (Садулаев, 64), Уткин (Архипов, 64), Харин (Янку, 82), Карапузов (Семенов, 63), Конате (Альсултанов, 82).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Барач, Прохин, Родригу, Бурмистров (Попов, 70), Нобоа (Ангбан, 90), Воробьев (Заика, 46), Дуганджич.

Предупреждения: Лысцов, 13. Дуганджич, 30. Нобоа, 90. Попов, 90+3.

источник: «Советский спорт»
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