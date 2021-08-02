СМИ: Мусаев может сменить Карпина на посту главного тренера «Ростова»

Стали известны возможные сменщики Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в список кандидатов входят россиянин Мурад Мусаев, румын Дан Петреску, а также болгарин Станимир Стойлов. Отмечается, что переговоров руководство «Ростова» еще ни с кем из них не вело.

Напомним, что 2 августа Карпин покинул клуб. В июле 52-летний специалист возглавил сборную России, планировалось, что он будет совмещать посты в клубе и национальной команде.

Отметим, что все три кандидата сейчас находятся без работы.