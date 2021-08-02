Александр Мостовой: Когда захотели, назначили Карпина с совмещением, а потом захотели и убрали

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

Напомним, что 23 июля 52-специалист возглавил сборную России, подписав контракт до конца текущего календарного года. Карпин должен был совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

«Для меня это не было ожидаемо. Когда говорят, что будет совмещать до декабря, то это неправильно, изначально эта ситуация неправильная, когда захотели, назначили с совмещением, а потом захотели и убрали. Станет ли это плюсом для Карпина и сборной? А зачем это сейчас, тогда можно и из сборной уходить», - цитирует Мостового ТАСС.

Добавим, что после двух туров «Ростов» занимает 15-е место в таблице РПЛ, не набрав очков. Команда проиграла «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4).