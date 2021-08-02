Борис Игнатьев: Карпин учитывал то, что при совмещении «Ростов» может дальше идти по нисходящей

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Валерий Карпин ушел из «Ростова» из лучших побуждений.

«Бросил ли Карпин «Ростов» в тяжелый момент? Просто он так решил, исходя из своей ситуации. Думаю, что здесь он больше думал о «Ростове», учитывал то, что «Ростов» может дальше идти по нисходящей. У него большой опыт, поэтому он понимает, куда может клуб скатиться, честь и хвала ему», - цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, что 2 августа «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба.

В конце июля 52-летний специалист возглавил сборную России. Тогда сообщалось, что Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

После двух туров южане занимают 15-е место в таблице чемпионата России, не набрав очков. «Ростов» проиграл «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4).