Бердыев может возглавить «Ростов»

Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев может вновь возглавить команду.

Как сообщает «Матч ТВ», руководство клуба уже контактировало с 68-летним специалистом. Отмечается, что «Ростов» не будет приглашать зарубежного тренера.

Ранее в СМИ появилась информация, что на пост наставника команды претендуют россиянин Мурад Мусаев, румын Дан Петреску, а также болгарин Станимир Стойлов. Также назывались имена Заурбека Тедеева и Кирилла Новикова.

Напомним, что 2 августа «Ростов» остался без главного тренера. Валерий Карпин покинул клуб и сосредоточится на работе со сборной России, которую он возглавил 23 июля.