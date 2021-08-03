ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) не начался Металлург Мг 0 Северсталь 0
Олимпийские игры (м) 1-й тайм, 14' Мексика U23 0 Бразилия U23 0
Олимпийские игры (м) 14:00 Япония U23 0 Испания U23 0
Товарищеские матчи (клубы) 18:00 Нефтехимик 0 Ак Барс 0
Лига чемпионов 20:00 Спарта П 0 Монако 0
Лига Европы 20:00 Нефтчи 0 ХИК 0
Лига чемпионов 20:00 Мальмё 0 Рейнджерс 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Манчестер Сити 0 Блэкпул 0
Лига чемпионов 21:00 ЧФР Клуж 0 Янг Бойз 0
Лига чемпионов 21:00 Генк 0 Шахтёр Д 0
Лига чемпионов 21:00 ПСВ Эйндховен 0 Мидтьюлланн 0
Лига чемпионов 21:30 Црвена Звезда 0 Шериф 0
Лига конференций 21:45 Линфилд 0 Фола 0
Лига конференций 21:45 Богемианс 0 ПАОК 0
Лига чемпионов 22:00 Олимпиакос 0 Лудогорец 0
03 августа 05:40

Энтони Тейлор обслужит ответный матч между «Спартаком» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Встреча состоится 10 августа.

Пресс-служба УЕФА опубликовала список арбитров, которые будут работать на ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, встречу между московским «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой» обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тэйлором. Его помощниками будут Гэри Бесуик и Адам Нанн. Четвертым арбитром назначен Дэвид Кут.

Напомним, что матч «Бенфика» - «Спартак» состоится 10 августа в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая встреча пройдет в Москве 4 августа. Начало - в 20:00 (мск).

Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

«Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

источник: UEFA (УЕФА)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Борец Сергей Семёнов стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио"Спартак" узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов"Ростов" проиграл "Зениту"Видео сенсационного нокаута Василия Левита на Олимпиаде-2020Историческое фиаско случилось на ОИ-2020 с участием КазахстанаТренер высказался о поступке Тимановской
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика