Энтони Тейлор обслужит ответный матч между «Спартаком» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список арбитров, которые будут работать на ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, встречу между московским «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой» обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тэйлором. Его помощниками будут Гэри Бесуик и Адам Нанн. Четвертым арбитром назначен Дэвид Кут.

Напомним, что матч «Бенфика» - «Спартак» состоится 10 августа в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая встреча пройдет в Москве 4 августа. Начало - в 20:00 (мск).

Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.