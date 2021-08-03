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03 августа 07:26

Шомуродов - о переходе в «Рому»: Я хочу показать, что могу сделать в одном из больших клубом мира

Узбекский нападающий подписал с римлянами пятилетний контракт.

Нападающий Элдор Шомуродов «Ромы» Элдор Шомуродов дал комментарий после перехода из «Дженоа.

Напомним, что футболист перешел в римский клуб за 17,5 млн и евро и подписал контракт на пять лет.

«Переход в «Рому» - огромный шаг в моей карьере. Сделаю все, чтобы доказать, что я заслуживаю этого шанса, и показать, что я могу сделать в одном из самых больших клубов в мире», - приводит слова Шомуродова пресс-служба римлян.

Добавим, что в минувшем сезоне Шомуродов провел 31 матч во всех турнирах итальянских турнирах и забил восемь мячей. Эльдор перешел в «Дженоа» из «Ростова» в октября 2020 года за 7,5 млн евро.

источник: ФК «Рома»
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