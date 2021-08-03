«Ого. Это правда?». Агент Шомуродова рассказал о реакции футболиста на предложение от «Ромы»

Футбольный агент Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, рассказал о первой реакции своего клиента на предложение от римского клуба.

Узбекский футболист подписал с «волками» пятилетнее соглашение.

«Он очень умилительный парень. Когда мы сказали ему, что существует такой вариант, он сказал: «Ого. Это правда?» В этот момент он находился на сборах, работал. Мы договаривались с ним, что в это трансферное окно мы точно не будем менять страну, чтобы не подвергать его стрессу», - приводит слова Ткаченко «СЭ».

Добавим, что в минувшем сезоне Шомуродов провел 31 матч во всех турнирах итальянских турнирах и забил восемь мячей.

Эльдор перешел в «Дженоа» из «Ростова» в октября 2020 года за 7,5 млн евро. Российский клуб получит 15 процентов от трансфера Шомуродова в «Рому».