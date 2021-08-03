«Зенит» проявляет интерес к бывшему футболисту «Барселоны» Педро

Полузащитник «Ромы» Педро может сменить клуб в это трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на Il Romanista.

По информации источника, испанцем заинтересовался «Зенит». Отмечается, что 34-летний футболист не входит в планы нового главного тренера римлян Жозе Моуринью, из-за чего хавбек не участвует в предсезонной подготовке.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в пять миллионов евро.

Напомним, что Педро перешел в «Рому» из лондонского «Челси» в сентябре 2020 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 40 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Ранее испанец также выступал за «Барселону», воспитанником которой он является. В составе сине-гранатовых он стал пятикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка страны, а также три раза побеждал в Лиге чемпионов.