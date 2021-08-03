Источник: «Зенит» и «Байер» продолжают переговоры по переходу Азмуна

Петербургский «Зенит» и леверкузенский «Байер» продолжают переговоры по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

Ранее СМИ приводили информацию, что переход футболиста сорвался.

По данным источника, «Байер» предлагает за футболиста сборной Ирана 18 млн евро. С самим Сердаром уже согласован контракт до 2026 года с зарплатой в 2,8 млн евро за сезон.

В нынешнем сезоне Азмун провел за сине-бело-голубых три матча и отличился тремя голами.

Напомним, что Сердар перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 86 матчей, забил 55 голов и отдал 19 результативных передач. В составе петербургского клуба иранец стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.