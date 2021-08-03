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03 августа 08:31

Источник: «Зенит» и «Байер» продолжают переговоры по переходу Азмуна

Личное соглашение с иранским форвардом уже согласовано.

Петербургский «Зенит» и леверкузенский «Байер» продолжают переговоры по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

Ранее СМИ приводили информацию, что переход футболиста сорвался.

По данным источника, «Байер» предлагает за футболиста сборной Ирана 18 млн евро. С самим Сердаром уже согласован контракт до 2026 года с зарплатой в 2,8 млн евро за сезон.

В нынешнем сезоне Азмун провел за сине-бело-голубых три матча и отличился тремя голами.

Напомним, что Сердар перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 86 матчей, забил 55 голов и отдал 19 результативных передач. В составе петербургского клуба иранец стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 25 млн евро.

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