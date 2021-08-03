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03 августа 19:08
автор: Александр Бойченко

Пиняев рассказал, когда сможет перейти в европейский клуб

Полузащитник дважды проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев заявил, что пока не может перейти в зарубежный клуб.

«Тем, кто постоянно спрашивает о« Манчестер Юнайтед », я отвечу, что до 18 лет я не могу никуда поехать. Конечно, есть желание и амбиции играть в Европе. Чем раньше ты уйдешь, тем лучше. Но я прекрасно понимаю, что в 18 лет с трудом справлюсь. За эти два года все может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать», - сказал Пиняев в интервью корреспонденту «Чемпионата»

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии Манчестер Юнайтед на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». Второй раз молодой футболист выехал на локацию английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняев сумел попасть в топ-10 самых ценных игроков мира 2004 года рождения.

источник: Чемпионат.com
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