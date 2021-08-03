Гаджи Гаджиев: Салихова высказывает свое мнение как болельщик «Спартака»

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев рассказал, почему Леонид Федун не вмешался в конфликт своей жены Заремы Салиховой и руководства «Спартака».

«Зарема ведь не имеет никакой должности. Сейчас она болельщик «Спартака». Как и многие другие болельщики, она высказывает свое мнение. Она сильно переживает за свой клуб, говорит и пишет о нем», - приводит слова Гаджиева «РБ-Спорт».

Напомним, что после окончания прошлого сезона Салихова была включена в совет директоров «Спартака», однако она покинула свой пост в знак несогласия с тем, что новым главным тренером основной команды стал португальский специалист Руй Витория.