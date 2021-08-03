Смородская заявила, что у «Спартака» нет ни единого шанса против португальцев

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с «СЭ» оценила шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Завтра у« Спартака »нет шансов против «Бенфики». Думаю, нас ждет очередной провал России в еврокубках. Уровень спартаковцев не соответствует уровню португальцев. Даже то, что Руй тренировал «Бенфику», не поможет, потому что футболисты там играют в футбол намного лучше «Спартака», - сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ»

Матч «Спартак» - «Бенфика» состоится в Москве в среду, 4 августа. Начало в 20.00 мск.