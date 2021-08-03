Агент Петреску считает, что тренеру была бы интересна работа в «Ростове»

Агент румынского тренера Дана Петреску рассказал, что его клиент хотел бы возглавить «Ростов».

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«Петреску неоднократно отмечал, что его приоритет — возвращение в Россию. Он намерен вернуться и выиграть трофей. Возможно, даже в Еврокубках, если все сложится. Однозначно Дану была бы интересна работа в «Ростове». Я сегодня с ним разговаривал, и он сказал: «Если будет официальное предложение из «Ростова» — я с удовольствием соглашусь». Не буду скрывать: у Петреску есть предложения из арабских стран, но его приоритет — вернуться в РПЛ», - цитирует Николая Пырныу Sport24.ru.

Добавим, что ранее Петреску возглавлял краснодарскую «Кубань» (2010-2012) и московское «Динамо» (2012-2014).