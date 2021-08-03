Андрей Червиченко: Отсутствие Яремчука в заявке на матч со «Спартаком» не связано с политикой

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость, что украинский новичок «Бенфики» Роман Яремчук не был включен в заявку команды на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Не думаю, что отсутствие Яремчука в заявке как-то связано с политикой. Роман бы не испытал ни малейшего негатива у нас в стране. Его бы тепло приняли в Москве — у россиян дури в голове нет, в отличие от наших соседей, все считают украинцев братьями. А на Украине 15% процентов националистических бабуинов, которые воздействуют на нормальных людей. И такое же бабуинское правительство», — цитирует Червиченко Sport24.ru.

Напомним, что матч «Спартак» – «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.