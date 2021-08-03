РФС сделал запрос в РПЛ с просьбой перенести 6-й тур чемпионата

РФС обратился к Тинькофф РПЛ с просьбой рассмотреть возможность переноса шестого тура чемпионата России, сообщает служба связи РФС.

«РФС обратился к РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о переносе 6-го тура РПЛ», - цитируют РИА Новости. Ранее об этом просил новый главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матчи 6-го тура чемпионата России пройдут 28-29 августа. Сборная России сыграет в отборочном турнире ЧМ-2022. 1 сентября россияне сыграют в Москве с Хорватией, 4 сентября на выезде с Кипром и 7 сентября в Москве с Мальтой.

Валерий Карпин сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.