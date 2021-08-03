Пресс-атташе «Спартака» Кулемин уйдет из клуба на следующей неделе

Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что покинет клуб 12 августа.

Ранее в СМИ сообщалось, что директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов покинет свой пост. Его сменит пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

«Мне было предложено войти в команду Дмитрия Зеленова, но с ограниченным функционалом. Я посчитал, что честнее отказаться и не создавать еще больших конфликтных ситуаций для клуба. 12 августа — мой последний рабочий день в «Спартаке», до этого момента я буду вводить Дмитрия в курс дела. А пока готовимся к «Бенфике», — цитирует Кулемина Sport24.ru.

Напомним, что Фетисов стал медиадиректором «Спартака» в июне 2020 года. Он сменил на этой должности Антона Лисина.