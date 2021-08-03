Валерий Баринов: Руководство «Локо» хочет сплавить клуб и заработать деньги на продаже игроков

Актер Валерий Баринов прокомментировал трансферную политику московского «Локомотива».

Ранее стало известно, что железнодорожники хотят приобрести защитника ЦСКА Наира Тикнизяна за два с половиной миллиона евро.

«Они скупают молодых футболистов и хотят сделать из них звезд. Тикнизян - молодой перспективный защитник, но я с недоверием отношусь к тому, что они делают. Руководство хочет сплавить клуб. Сначала поставили Кикнадзе, он убрал Семина. Только болельщикам и Семину нужен «Локомотив», руководство на него плевать хотело. Они хотят сделать из «Локомотива» вторую «Казанку» и продавать из этого инкубатора цыплят. Я не могу болеть за команду, в которой игрок будет задерживаться на один-два сезона. А основная цель клуба - заработать деньги на продаже игроков», — цитирует артиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после двух туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в таблице, набрав шесть очков. Московская команда переиграла тульский «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1).