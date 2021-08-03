«Монако» обыграл на выезде «Спарту» в первом матче квалификации ЛЧ, Головин отдал голевую передачу

Состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Монако» обыграл в гостях чешскую «Спарту». Встреча в Праге завершилась со счетом 2:0 в пользу монегасков.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал на 37-й минуте голевую передачу на Орельена Чуаэми. Второй мяч в ворота «Спарты» забил Кевин Фолланд (56). Головин был заменен на 76-й минуте. Вместо россиянина на поле вышел защитник Исмаиль Якобс.

Добавим, что матч был временно приостановлен в первой половине. После того, как Чуаэми открыл счет, с трибун раздалось гудение. Игра возобновилась через некоторое время.

В другом матче шведский «Мальме» победил дома шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0. В составе хозяев поле отличились Серен Риекс (47-я минута) и Велько Бирманчевич (49).