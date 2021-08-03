Нападающий «Бенфики» получил травму перед игрой со «Спартаком»

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России не начался Велес 0 Томь 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Волгарь 0 Кубань 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался КАМАЗ 0 Нефтехимик 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Торпедо М 0 СКА-Хабаровск 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Енисей 0 Акрон 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Металлург Лп 0 Текстильщик 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Факел 0 Олимп-Долгопру 0
БЕТСИТИ Кубок России не начался Волгарь 0 Кубань 0
Товарищеские матчи (клубы) 13:00 Белененсеш 0 Рома 0
Товарищеские матчи (клубы) 15:00 Аякс 0 Лидс Юнайтед 0
Товарищеские матчи (клубы) 18:00 Нефтяник 0 Ак Барс 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Фенербахче 0 Динамо К 0
Лига чемпионов 20:00 Спартак М 0 Бенфика 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Ред Булл Зальц 0 Барселона 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Хетафе 0 Бешикташ 0
Лига чемпионов 21:00 Динамо З 0 Легия 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:00 Кадис 0 Атлетико М 0
Лига чемпионов 21:00 Ференцварош 0 Славия П 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:15 Аякс 0 Лидс Юнайтед 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:30 Валенсия 0 Милан 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:45 Челси 0 Тоттенхэм Хотс 0
03 августа 21:47
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Бенфики» получил травму перед игрой со «Спартаком»

Родриго Перейра травмировал колено.

Нападающий «Бенфики» Родриго Перейра получил травму, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на «Sol Sapo».

По словам источника, форвард повредил колено на последней тренировке команды перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». Перейра покинул поле на носилках, после чего был отправлен на медицинское обследование. Таким образом, нападающий пропустит встречу с московской командой.

Отборочный матч Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» - «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи в 20:00 мск. Ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне.

Родриго Перейра в прошлом сезоне провел 19 матчей за «Маритиму» и забил 9 голов в чемпионате Португалии, в Кубке сыграл в трех матчах и забил 6 мячей, средняя результативность - два гола за игру.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Голевой пас Головина помог "Монако" стартовать с победы в Лиге чемпионовВойнова и Шмелёва завоевали бронзу Олимпиады в командном спринтеТурецкая волейболистка получила травму во время матча с Россией на Олимпиаде в ТокиоПоднялась на пьедестал посмертноРоссийский борец заявил, что останется в ТокиоЖурова не смолчала о скандале с Тимановской: рубанула всю правду
Карпин может быть доволен. У Головина голевая передача в важнейшем матче Лиги чемпионов
В третьем квалификационном ранде Лиги чемпионов «Монако» выиграл в гостях у пражской «Спарты» (2:0) при активном участии Александра Головина.
Олимпиада-2020: главные события 04.08.2021
4 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 23 видам спорта и будут разыграны 17 комплектов медалей.
Шубенков «загадочно» снялся, Малком вышел в финал, сидящая на препаратах американка Байлз вернулась за бронзой. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 3 августа на Олимпийских играх в Токио.
Золото Евлоева вызвало бурю в армянских соцсетях. Там уверены, что россиянин победил Алексаняна нечестно
Муса Евлоев принес сборной России 13-е золото на Олимпиаде. Это позволило нашей команде вернуться на пятое место в медальном зачете.
«Он поступил честно». Балахнин — о решении Карпина бросить «Ростов» после двух поражений ради сборной
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Валерия Карпина из клуба в разгар сезона.
Ну и правильно! Карпин отказался делить сборную России с «Ростовом», поняв, что дело пахнет керосином
Главный тренер сборной России Валерий Карпин все-таки не будет совмещать работу в клубе и сборной.
Так у России украли золото Олимпиады в опорном прыжке или не украли? Мнения разделились
Эмоциональную реакцию вызвали итоги выступления гимнастов в опорном прыжке. Наш Денис Аблязин оказался на втором месте, набрав равное количество баллов с корейцем Чо Хван Шином.
Серебро Аблязина не опротестовали, наш гандбольный вратарь забил гол, волейболистки «подложили» себе Бразилию. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 2 августа на Олимпийских играх в Токио.
Одним трансгендером на Олимпиаде меньше. Экс-мужчина из Новой Зеландии завалила штангу, экс-женщина из Канады вышел в финал
Лорел Хаббард выступала в весовой категории до 87 кг, а урожденная Ребекка Куинн поборется за золото в составе канадской сборной.
«Безумно рад за Коробейникову, очень обидно за Кирилла Бородачева». Боронтов — о победе фехтовальщиков России в общем зачете Олимпиады
Двукратный чемпион Европы рапирист Павел Боронтов подвел для «Плеймейкера» итоги турнира фехтовальщиков на Играх в Токио.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика