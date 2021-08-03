Нападающий «Бенфики» получил травму перед игрой со «Спартаком»

Нападающий «Бенфики» Родриго Перейра получил травму, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на «Sol Sapo».

По словам источника, форвард повредил колено на последней тренировке команды перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». Перейра покинул поле на носилках, после чего был отправлен на медицинское обследование. Таким образом, нападающий пропустит встречу с московской командой.

Отборочный матч Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» - «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи в 20:00 мск. Ответный матч состоится 10 августа в Лиссабоне.

Родриго Перейра в прошлом сезоне провел 19 матчей за «Маритиму» и забил 9 голов в чемпионате Португалии, в Кубке сыграл в трех матчах и забил 6 мячей, средняя результативность - два гола за игру.