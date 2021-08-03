Александр Головин: Мы сделали лишь первый шаг к заветной цели

Российский полузащитник «Монако» прокомментировал выездную победу над «Спартой» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (2: 0).

Головин в этой встрече ассистировал Орельена Тшуамени.

«Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Это очень важно, но еще есть ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы выйти в следующий раунд. Сегодня перед первым голом игра была практически равной, но тогда мы выглядели лучше и заслуженно выиграли. Тем не менее, «Спарта» - очень сильный соперник. Нет сомнений в том, что она будет бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию», - сказал «СЭ» Головин.

Ответный матч состоится 10 августа.