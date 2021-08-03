Джошуа Зиркзее перешел в «Андерлехт» на правах аренды

«Андерлехт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Баварии» Джошуа Зиркзее в аренду.

«После телефонного разговора с Винсентом Компани я сразу почувствовал связь. В «Андерлехте» мне доверяют, и я думаю, что их стиль игры мне подходит. Я готов внести свой вклад в успех команды и хочу помочь клубу в достижении его целей», - сказал Зиркзее.

«Джошуа - молодой нападающий с большим потенциалом. Мы хотим помочь ему развиваться, добиваясь результатов вместе. С Джошуа мы улучшим качество нашей команды», - сказал спортивный директор «Андерлехта» Петер Вербеке.

Зиркзее играет за вторую команду «Баварии» с 2019 года. В первой половине этого года форвард выступал за «Парму». С 2021 года нападающий вызывается в сборную Нидерландов до 21 года.