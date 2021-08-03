ПСВ разгромил дома «Мидтьюлланн» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Завершились еще три первых матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/2022.

Нидерландский клуб ПСВ обыграл на своем поле датский «Мидтьюлланн». Встреча в Эйндховене завершилась со счетом 3:0 (3:0).

В составе победителей отличились Чуквунонсо Мадуэке (19-я минута), Марио Гетце (29) и Коди Гакло (32).

В другом матче донецкий «Шахтер» переиграл на выезде бельгийский «Генк» со четом 2:1. В составе украинской команды голы забивали Тете (63) и Алан Патрик (81). У хозяев отличился Пол Онуачу (39).

Румынский «ЧФР Клуж» сыграл дома вничью с швейцарским клубом «Янг Бойз». Автором единственного гола хозяев стал Кристьян Маня (4). Гости сравняли счет на 93-й минуте благодаря точному удару Венсана Сьерро.