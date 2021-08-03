Игроки «Ростова» приехал к Карпину и подарили ему торт на прощание (видео)

Футболисты «Ростов» попрощались с бывшим наставником клуба Валерием Карпиным.
Судя по видео в инстаграме южан, игроки приехали в гости к специалисту. Футболисты подарили Карпину торт.
«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза. #СпасибоГеоргич», — говорится в описании к видео.
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Напомним, что 2 августа «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. В конце июля 52-летний специалист возглавил сборную России. Тогда сообщалось, что Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.