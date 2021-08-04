Нико Ковач: Мы выиграли не только матч - мы победили расизм

Главный тренер «Монако» Нико Ковач обвинил чешских болельщиков в расизме после выездного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спарты» (2:0).

«Мы выиграли этот матч, но самое главное произошло сразу после нашего первого гола, а также в конце матча! Нам всем очень грустно и противно, что это продолжается и в 21 веке. Но футбольное поле - это часть мира. Так что, возможно, нам нужно прекратить такое отношение, потому что футбол - это способ наводить мосты. Я очень горжусь своими игроками, потому что мы показали хорошую реакцию. Некоторые из них очень рассержены. Я сказал им, что понимаю их беспокойство, но мы здесь, чтобы играть в футбол. Я знаю, что это больно, что очень трудно пытаться понять непонятное. Но мы продолжили. Мы выиграли матч. Мы также победили расизм. Также следует сказать, что этих людей на стадионе меньшинство», - передает слова Ковача L»Equipe.

Напомним, что матч между «Спартой» и «Монако» был приостановлен в первом тайме из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Чуаэми со стороны болельщиков пражского клуба. На 37-й минуте встречи Чуаэми забил гол после передачи российского полузащитника Александра Головина. Болельщики «Спарты» начали оскорблять Чуаэми, после чего футболисты «Монако» обратились к арбитру. Позже игра была возобновлена.

Ответный матч состоится 10 августа.