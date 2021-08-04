Источник: «Астон Вилла» близка к приобретению Бэйли

По словам журналиста Фабрицио Романо, нападающий «Байера» Леон Бейли близок к тому, чтобы присоединиться к «Астон Вилле».

По словам источника, бирмингемцы договорились о личном контракте на 23-летнего уроженца Ямайки, и «Байер» получит за игрока около 35 миллионов евро. Ранее «Астон Вилла» подтвердила, что ведет переговоры о трансфере форварда.

Бейли начал свою карьеру в «Генке», а в 2017 году перешел в «Байер» из Леверкузена. В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.