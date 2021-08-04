«Дженоа» получит 20 процентов с последующей продажи Шомуродова из «Ромы»

Если «Рома» в будущем решит продать экс-форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова, его предыдущий клуб «Дженоа» получит от этой сделки около 20% суммы. Об этом сообщает РБК Спорт.

В начале недели «Рома» объявила о приобретении 26-летнего Шомуродова за 17,5 миллионов евро. Римский клуб также объявил, что «Дженоа» получит определенный процент от последующей продажи игрока.

«Соглашение о переходе было достигнуто на прошлой неделе. Вариант с сдачей в аренду и последующей передачей был основным. Игрок был в аренде, и после его первого официального матча за «Рому» должен был состояться полноценный выкуп игрока. Однако в итоге мы договорились о полноценном переходе и последующих бонусах в размере около 20% от последующего выкупа», - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год, сыграл 80 матчей и забил 16 голов. В августе 2019 года был признан лучшим игроком месяца в Российской Премьер-лиге. В сезоне 2019/20 забил 11 мячей в 28 матчах чемпионата России.