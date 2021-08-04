«Милан» может сделать новый запрос по переходу Влашича

«Милан» продолжает проявлять интерес к полузащитнику ЦСКА Никола Влашичу, сообщает Milan News со ссылкой на Sport Mediaset.

Все зависит от ситуации с полузащитником «Милана» Йенсом Хауге. 21-летний норвежец близок к тому, чтобы присоединиться к команде «Айнтрахт Франкфурт», которая предложила за игрока 12 миллионов евро.

«Россонери» намерены использовать эту сумму и сделать предложение ЦСКА в размере 25 миллионов евро за трансфер Влашича. Утверждается, что «Зенит» уже предложил эту сумму за игрока.

Напомним, Влашич играет за ЦСКА с 2018 года, куда перешел в аренду из английского «Эвертона». Спустя год ЦСКА выкупил у игрока контракт. Сумма выкупа была рекордной для армейцев - около 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне полузащитник провел в РПЛ 26 матчей, забил 11 голов (3 с пенальти) и отдал 5 результативных передач.