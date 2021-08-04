Президент «Ростова» заявил, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера команды

Руководитель «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера.

«Ростов» определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней», - приводит слова Арутюнянца Sport24.

Напомним, что 2 августа «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. В конце июля 52-летний специалист возглавил сборную России. Тогда сообщалось, что Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.