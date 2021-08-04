Константин Генич: «Спартаку» достался наисложнейший соперник, здесь важна двухматчевая стратегия

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от первого матча московского «Спартака» против лиссабонской «Бенфики» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Наисложнейший соперник достался московской команде. Если посмотреть на состав «Бенфики», то вы поймете, что соперник очень непростой.

Увы, «Спартак» сыграет дома лишь при трех тысячах болельщиков. Но что это такое на таком стадионе! Сложный матч для «Спартака» - и здесь двухматчевая стратегия очень важна. Руй Витория это прекрасно понимает», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч пройдет 4 августа в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.