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04 августа 10:28

Константин Генич: «Спартаку» достался наисложнейший соперник, здесь важна двухматчевая стратегия

Красно-белые в ЛЧ встретятся с «Бенфикой».

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от первого матча московского «Спартака» против лиссабонской «Бенфики» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Наисложнейший соперник достался московской команде. Если посмотреть на состав «Бенфики», то вы поймете, что соперник очень непростой.

Увы, «Спартак» сыграет дома лишь при трех тысячах болельщиков. Но что это такое на таком стадионе! Сложный матч для «Спартака» - и здесь двухматчевая стратегия очень важна. Руй Витория это прекрасно понимает», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч пройдет 4 августа в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Напомним, что «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

источник: «РБ-Спорт»
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