Официально: Тикнизян переходит из ЦСКА в «Локомотив»

Пресс-служба московского ЦСКА объявила о переходе защитника команды Наира Тикнизяна в «Локомотив». Соглашение рассчитано на пять лет. Футболист будет выступать за железнодорожников под 71-м номером.

«Благодарим Наира за совместно проведенные годы и желаем успехов в дальнейшей карьере!», - говорится в заявлении клуба.

Наир провел в клубной системе восемь лет - в академию армейцев он перешел в 2013-м. За основную команду Тикнизян провел 43 матча, в которых забил два гола.

Контракт защитника с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,8 млн евро.