Павлюченко назвал фаворита в матче «Спартак» - «Бенфика»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от первого матча московского «Спартака» против лиссабонской «Бенфики» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, сегодня «Спартак» создаст небольшое преимущество. Ожиданий от них в этом году очень много и потихоньку нужно их подтверждать. Соперник очень неуступчивый, но дома нет иных вариантов, кроме победы, пусть и с минимальным счётом. На выезде будет гораздо сложнее», - приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Матч пройдет 4 августа в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.