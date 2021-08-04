Источник: Семин станет новым главным тренером «Ростова»

Новым главным тренером «Ростова», вероятнее всего, станет бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.

По информации источника, о назначении могут объявить уже сегодня, 4 августа.

Напомним, что ростовский клуб покинул Валерий Карпин, решив сосредоточиться на работе в сборной России, которую он возглавил 23 июля нынешнего года.

Последним местом работы Семина был «Локомотив», из которого он ушел в 2020 году.

После двух матчей в чемпионате России «Ростов» занимает 15-е место, не набрав ни одного очка.