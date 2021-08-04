Семин стал главным тренером «Ростова»

Пресс-служба «Ростова» объявили о назначении на должность главного тренера команды Юрия Семина.

«Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» - говорится в заявлении клуба.

Последним местом работы Семина был «Локомотив», из которого он ушел в 2020 году. Также специалист ранее возглавлял краснодарскую «Кубань», московское и киевское «Динамо», «Габалу», «Мордовию», «Анжи», а также сборную России.

После двух матчей в чемпионате России «Ростов» занимает 15-е место, не набрав ни одного очка.

Напомним, что 2 августа «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. В конце июля 52-летний специалист возглавил сборную России. Тогда сообщалось, что Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.