Ван Гал возглавил сборную Нидерландов

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов объявила о назначении Луи ван Гала на должность главного тренера национальной команды.

Отмечается, что 69-летний специалист заключил контракт, рассчитанный до окончания ЧМ-2022. В штаб ван Гала вошли Данни Блинд (ассистент), Хенк Фрейзер (ассистент) и Франс Хук (тренер вратарей).

На посту главного тренера он сменит Франка де Бура, который покинул сборную Нидерландов после неудачного выступление на Евро-2020. «Оранжевые» на чемпионате Европы-2020 вылетели в 1/8 финала от Чехии (0:2).