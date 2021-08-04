Матч «Динамо» - ЦСКА рассудит Безбородов, «Зенит» - «Краснодар» – Амелин

Пресс-служба РФС объявила о назначениях арбитров и инспекторов на матчи третьего тура чемпионата России.
Московское дерби между «Динамо» и ЦСКА рассудит Владислав Безбородов, а на встрече «Зенит» - «Краснодар» будет работать бригада судей во главе с Алексеем Амелиным.
Проведение третьего тура РПЛ запланировано на 6-8 августа.
6 августа (пятница)
«Уфа» - «Локомотив»: судья - Иван Сиденков; ассистенты судьи - Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья - Константин Аверьянов; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Александр Гвардис.
7 августа (суббота)
«Зенит» - «Краснодар»: судья - Алексей Амелин; ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья - Ян Бобровский; VAR - Алексей Матюнин; AVAR - Константин Шаламберидзе; инспектор - Алексей Тюмин.
«Арсенал» - «Крылья Советов»: судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья - Кирилл Силантьев; VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Максим Гаврилин; инспектор - Сергей Лапочкин.
«Спартак» - «Нижний Новгород»: судья - Алексей Сухой; ассистенты судьи - Роман Милюченко, Кирилл Большаков; резервный судья - Сергей Чебан; VAR - Артем Любимов; AVAR - Игорь Демешко; инспектор - Юрий Чеботарев.
8 августа (воскресенье)
«Химки» - «Ростов»: судья - Павел Шадыханов; ассистенты судьи - Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Максим Перезва; VAR - Василий Казарцев; AVAR - Денис Березнов; инспектор - Игорь Синер.
«Рубин» - «Ахмат»: судья - Павел Кукуян; ассистенты судьи - Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Игорь Панин; AVAR - Валентин Мурашов; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» - ЦСКА: судья - Владислав Безбородов; ассистенты судьи - Адлан Хатуев, Рашид Абусуев; резервный судья - Сергей Куликов; VAR - Виталий Мешков; AVAR - Андрей Болотенков; инспектор - Андрей Бутенко.
«Сочи» - «Урал»: судья - Кирилл Левников; ассистенты судьи - Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья - Юнус Кошко; VAR - Сергей Иванов; AVAR - Александр Богданов; инспектор - Александр Колобаев.