ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) 1-й тайм, 3' Белененсеш 0 Рома 0
Товарищеские матчи (клубы) 18:00 Нефтяник 0 Ак Барс 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Фенербахче 0 Динамо К 0
Лига чемпионов 20:00 Спартак М 0 Бенфика 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Ред Булл Зальц 0 Барселона 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Хетафе 0 Бешикташ 0
Лига чемпионов 21:00 Ференцварош 0 Славия П 0
Лига чемпионов 21:00 Динамо З 0 Легия 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:00 Кадис 0 Атлетико М 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:15 Аякс 0 Лидс Юнайтед 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:30 Валенсия 0 Милан 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:45 Челси 0 Тоттенхэм Хотс 0
04 августа 12:38

Матч «Динамо» - ЦСКА рассудит Безбородов, «Зенит» - «Краснодар» – Амелин

Встречи третьего тура РПЛ запланированы на 6-8 августа.

Пресс-служба РФС объявила о назначениях арбитров и инспекторов на матчи третьего тура чемпионата России.

Московское дерби между «Динамо» и ЦСКА рассудит Владислав Безбородов, а на встрече «Зенит» - «Краснодар» будет работать бригада судей во главе с Алексеем Амелиным.

Проведение третьего тура РПЛ запланировано на 6-8 августа.

6 августа (пятница)

«Уфа» - «Локомотив»: судья - Иван Сиденков; ассистенты судьи - Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья - Константин Аверьянов; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Александр Гвардис.

7 августа (суббота)

«Зенит» - «Краснодар»: судья - Алексей Амелин; ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья - Ян Бобровский; VAR - Алексей Матюнин; AVAR - Константин Шаламберидзе; инспектор - Алексей Тюмин.

«Арсенал» - «Крылья Советов»: судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья - Кирилл Силантьев; VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Максим Гаврилин; инспектор - Сергей Лапочкин.

«Спартак» - «Нижний Новгород»: судья - Алексей Сухой; ассистенты судьи - Роман Милюченко, Кирилл Большаков; резервный судья - Сергей Чебан; VAR - Артем Любимов; AVAR - Игорь Демешко; инспектор - Юрий Чеботарев.

8 августа (воскресенье)

«Химки» - «Ростов»: судья - Павел Шадыханов; ассистенты судьи - Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Максим Перезва; VAR - Василий Казарцев; AVAR - Денис Березнов; инспектор - Игорь Синер.

«Рубин» - «Ахмат»: судья - Павел Кукуян; ассистенты судьи - Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Игорь Панин; AVAR - Валентин Мурашов; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» - ЦСКА: судья - Владислав Безбородов; ассистенты судьи - Адлан Хатуев, Рашид Абусуев; резервный судья - Сергей Куликов; VAR - Виталий Мешков; AVAR - Андрей Болотенков; инспектор - Андрей Бутенко.

«Сочи» - «Урал»: судья - Кирилл Левников; ассистенты судьи - Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья - Юнус Кошко; VAR - Сергей Иванов; AVAR - Александр Богданов; инспектор - Александр Колобаев.

источник: РФС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Узбекистанский нападающий перешёл в "Рому"5 известных спортсменов, пропустивших Олимпиаду в Токио из-за собственной глупостиДенис Аблязин завоевал серебро Олимпиады, показав одинаковый результат с чемпионом"Делаем, а потом думаем": Тимановская ошарашила новым заявлениемНаглость зашкаливает: кто такая Тимановская на самом делеГлюкоза не смогла скрыть "ложбинку греха" в бикини с бахромой
Трефилова не порадовала победа над Черногорией. Как гандболистки России вышли в полуфинал Олимпиады
Женская сборная России в четвертьфинале гандбольного турнира на Олимпийских играх в Токио победила команду Черногории (32:26), но по игре не всегда выглядела убедительно.
Карпин может быть доволен. У Головина голевая передача в важнейшем матче Лиги чемпионов
В третьем квалификационном ранде Лиги чемпионов «Монако» выиграл в гостях у пражской «Спарты» (2:0) при активном участии Александра Головина.
Олимпиада-2020: главные события 04.08.2021
4 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 23 видам спорта и будут разыграны 17 комплектов медалей.
Шубенков «загадочно» снялся, Малком вышел в финал, сидящая на препаратах американка Байлз вернулась за бронзой. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 3 августа на Олимпийских играх в Токио.
Золото Евлоева вызвало бурю в армянских соцсетях. Там уверены, что россиянин победил Алексаняна нечестно
Муса Евлоев принес сборной России 13-е золото на Олимпиаде. Это позволило нашей команде вернуться на пятое место в медальном зачете.
«Он поступил честно». Балахнин — о решении Карпина бросить «Ростов» после двух поражений ради сборной
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Валерия Карпина из клуба в разгар сезона.
Ну и правильно! Карпин отказался делить сборную России с «Ростовом», поняв, что дело пахнет керосином
Главный тренер сборной России Валерий Карпин все-таки не будет совмещать работу в клубе и сборной.
Так у России украли золото Олимпиады в опорном прыжке или не украли? Мнения разделились
Эмоциональную реакцию вызвали итоги выступления гимнастов в опорном прыжке. Наш Денис Аблязин оказался на втором месте, набрав равное количество баллов с корейцем Чо Хван Шином.
Серебро Аблязина не опротестовали, наш гандбольный вратарь забил гол, волейболистки «подложили» себе Бразилию. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 2 августа на Олимпийских играх в Токио.
Одним трансгендером на Олимпиаде меньше. Экс-мужчина из Новой Зеландии завалила штангу, экс-женщина из Канады вышел в финал
Лорел Хаббард выступала в весовой категории до 87 кг, а урожденная Ребекка Куинн поборется за золото в составе канадской сборной.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика