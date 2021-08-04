Матч «Динамо» - ЦСКА рассудит Безбородов, «Зенит» - «Краснодар» – Амелин

Трефилова не порадовала победа над Черногорией. Как гандболистки России вышли в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России в четвертьфинале гандбольного турнира на Олимпийских играх в Токио победила команду Черногории (32:26), но по игре не всегда выглядела убедительно.