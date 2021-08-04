Нападающий АЗ Боаду перешел в «Монако» за 17 млн евро

Пресс-служба «Монако» объявила о трансфере форварда АЗ Майрона Боаду.

Отмечается, что монегаски заключили с 20-летним футболистом контракт сроком на пять сезонов. Стоимость сделки составила 17 млн евро.

📲 𝙻𝚎𝚜 𝚗𝚘𝚝𝚒𝚏𝚜 𝚍𝚎𝚙𝚞𝚒𝚜 𝟽𝟸𝚑 :

«𝑨𝑵𝑵𝑶𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑶𝑨𝑫𝑼 !» 🤯



⌚️ 10h30 : 𝙛𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙨 𝙣𝙤𝙩𝙞𝙛𝙨 😏#WelcomeMyron pic.twitter.com/ICCRCEVTLg — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 4, 2021

Напомним, что Боаду является воспитанником АЗ. За основной состав нападающий начал выступать с июля 2017 года. Всего он провел за команду 88 матчей, забил 28 голов и отдал 18 результативных передач.