УЕФА заменил бригаду арбитров в матче «Спартак» - «Бенфика» в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов произошла замена бригады арбитров.

Планировалось, что встречу обслужит рефери из Испании Карлос дель Серро Гранде, но его заменил серб Срджан Йованович. Его ассистентами будут - Урош Стойкович, Милан Михайлович. Четвертый арбитр - Новак Симович.

Матч пройдет 4 августа в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа.

Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.