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04 августа 12:57

УЕФА заменил бригаду арбитров в матче «Спартак» - «Бенфика» в Лиге чемпионов

Встреча состоится сегодня, 4 августа.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов произошла замена бригады арбитров.

Планировалось, что встречу обслужит рефери из Испании Карлос дель Серро Гранде, но его заменил серб Срджан Йованович. Его ассистентами будут - Урош Стойкович, Милан Михайлович. Четвертый арбитр - Новак Симович.

Матч пройдет 4 августа в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа.

Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на групповой стадии Лиги Европы.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Напомним, что «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

источник: UEFA (УЕФА)
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