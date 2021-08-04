Андрей Червиченко: Тревожно за «Спартак» в преддверии квалификационных матчей Лиги чемпионов

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча между красно-белыми и «Бенфикой».

- Тревожно за «Спартак» в преддверии квалификационных матчей Лиги чемпионов. Вся надежда на нападение: если будут давить и атаковать, то португальцам некогда будет угрожать воротам «Спартаку». Надо больше давить - в нападении получается уж точно лучше, чем в защите. Надеюсь, выиграют 2:1, - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что по результатам жеребьевки, состоявшейся 2 августа, победитель пары «Спартак» - «Бенфика» в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится или с ПСВ (Нидерланды), или «Мидтьюлландом» (Дания). Отметим, что в первом матче этого противостояния, которая прошла в минувший вторник в Эйндховене, нидерландский клуб разгромил своего соперника со счетом 3:0.