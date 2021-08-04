Евгений Ловчев: Для сборной Семин старый, для клуба, получается, нет?

- Что скажете про Семина во главе «Ростова»?

- Когда обсуждали будущего тренера сборной, все говорили, что Палыч для сборной старый. И что же получается: для клуба, где надо работать каждый день – не старый?

«Ростов» совершенно правильно сделал, назначив Палыча. Если вспоминать, у него не получилось только в одной команде – в «Анжи».

- В «Ростове» и состав не очень, и игры нет. Что в этой ситуации может сделать Семин?

- Знаю одно: у Палыча эта команда во всех матчах будет биться от ножа. Мы видим команды, которые после двух пропущенных голов прекращают играть. У него такого не будет.