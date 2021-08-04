Дмитрий Булыкин: Интересно будет увидеть Юрия Палыча в деле

Экс-член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о назначении Юрия Семина главным тренером «Ростова».

– Безусловно, интересно будет увидеть Юрия Палыча в деле. Встряхнуть команду он, безусловно, сможет. А свою игру поставить – на это у него будет зимний сбор, – приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что в среду «Ростов» объявил о назначении Семина на должность главного тренера команды. Последним местом работы российского специалиста был «Локомотив», из которого он ушел в 2020 году.

Накануне ростовский клуб покинул Валерий Карпин, решивший сосредоточиться на работе в сборной России, которую возглавил 23 июля.

Добавим, что после двух туров в российской пресьер-лиге «Ростов» занимает 15-е место, не набрав ни одного очка.