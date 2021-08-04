Игорь Лебедев: Семин – лучшее, что могли себе представить в «Ростове»

Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера «Ростова».

– Очень рад, в первую очередь, за Юрия Павловича Семина. Потому что такие специалисты – а он, я считаю, входит в первую тройку российских тренеров, - должны работать и приносить пользу российскому футболу. На сегодняшний день Юрий Палыч – это лучшее, что могли себе представить в клубе «Ростов», – приводит слова Лебедева «Газета.Ru».

Напомним, что в среду «Ростов» объявил о назначении Семина на должность главного тренера команды.

Накануне ростовский клуб покинул Валерий Карпин, решивший сосредоточиться на работе в сборной России, которую возглавил 23 июля.

Добавим, что после двух туров в российской пресьер-лиге «Ростов» занимает 15-е место, не набрав ни одного очка.