Президент «Ростова»: Переговоры с Семиным длились не более пяти минут

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц – о назначении Юрия Семина на поста главного тренера команды.

- Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали. Мы знакомы с Юрием Павловичем давно, он один из лучших тренеров в России. Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание, - цитирует Арутюнянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в среду «Ростов» объявил о назначении Семина на должность главного тренера команды.

Накануне ростовский клуб покинул Валерий Карпин, решивший сосредоточиться на работе в сборной России, которую возглавил 23 июля.

Добавим, что после двух туров в российской пресьер-лиге «Ростов» занимает 15-е место, не набрав ни одного очка.