Крыховяк провел первую тренировку с «Краснодаром» (видео)

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк приступил к тренировкам с новой командой.

«В довольно жарких условиях готовятся к выезду в Петербург «быки». Зато к тренировочному процессу присоединился Гжегож Крыховяк», - говорится в сообщении пресс-службы краснодарской команды, опубликованном в клубном твиттере.

Напомним, что в минувший понедельник «Краснодар» объявил, что с 31-летним экс-игроком «Локомотива» подписано соглашение до конца июня 2024 года. В составе «Краснодара» Крыховяк будет выступать под номером 3.