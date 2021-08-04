Юрий Семин: Для меня большая честь - работать в «Ростове»

Стали известны первые слова, сказанные Юрием Семином своим новым подопечным из «Ростова».

«Для меня большая честь — работать в «Ростове», потому что это город футбольный. Я вас всех хорошо знаю. Вероятно, и вы немножко знаете меня. Основное — это работа. Надо работать. Самое главное, чтобы болельщики, которые смотрят на нас, были довольны. С каждым поговорим. Я вас послушаю, вы - меня. И начнем работу», - сказал Семин в видео опубликованном пресс-службой «Ростова».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

Напомним, что на посту главного тренера Семин сменил Валерия Карпина, под руководством которого «Ростов» проиграл в первым двух турах российской премьер лиги.