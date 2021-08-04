Непомнящий - о матче ЛЧ «Спартак» - «Бенфика»: надеюсь, что дома, по крайней мере, не проиграем

Российский шахматист Ян Непомнящий считает, что от результата первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой», который состоится в Москве будет зависеть исход общего противостояния.

«Касательно сегодняшнего матча с «Бенфикой» - надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему. «Спартак» довольно долго отсутствовал в любых еврокубках. И надо понимать, что даже в случае успеха в противостоянии с «Бенфикой» нас ждет еще один квалификационный раунд. Посмотрим этот матч - надеюсь, что дома, по крайней мере, не проиграем. А если выиграем, то создадим небольшой задел на ответный матч», - приводит слова Непомнящего «Газета.Ru».

Добавим, что, если «Спартак» пройдет «Бенфику», то в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится либо с ПСВ из Нидерландов либо с датским «Мидтьюлланном».