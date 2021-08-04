Юрий Семин: Мы с президентом «Ростова» сразу поняли друг друга

Юрий Семин рассказал, как согласился возглавить «Ростов» и когда преступит к исполнению своих обязанностей.

«Особо долгих переговоров не было, мы сразу поняли друг друга. Оказались на одной волне, все его мысли и идеи мне понравились. С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Сегодня последнюю тренировку провел Валерий Карпин, потом мы с ним пообедали. Спасибо ему за приятные слова и хорошие пожелания», - приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что срок контракта Семина с «Ростовом» составляет два года. С прежним тренером команда не набрала ни одного очка в российской премьер-лиге, проиграв «Динамо» и «Зениту».